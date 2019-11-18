После громкого убийства аспирантки СПбГУ в вузах появятся телефоны доверия

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать в регионе телефон доверия для студентов после громкого убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

«На прошлой неделе собирал всех ректоров, чтобы обсудить случившееся. Олег Соколов два раза приезжал в Пензу, для нас эта тема очень острая и важная, как для всех субъектов РФ», — сказал он, сообщает издание «Пенза-пресс».

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокат просил суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.