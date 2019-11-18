Фанатов «Зенита» оштрафовали за нецензурную брань

Фанатов «Зенита» оштрафовали за нецензурную брань
Фанаты "Зенита". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности трех фанатов петербургского «Зенита» за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Во время матча между «Зенит» и «Томь» один из фанатов проник в зону, не обозначенную во входном билете или документе, его замещающем, доступ в которую ограничен организатором официального спортивного соревнования, перепрыгнув из зоны сектора D101 в зону сектора D102, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Кроме того, два болельщика во время матча «Зенит» — «Бенфика» оскорбительно выражались грубой нецензурной бранью в адрес болельщиков, на неоднократные замечания не реагировали.

Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей и на полгода запретил посещать футбольные матчи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков по итогам матча 11 тура чемпионата России по футболу.

"Зенит" фанаты штрафы
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