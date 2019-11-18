Водителей рассмешила компания индюков в Пушкине

Днем 18 ноября водители в Пушкине наблюдали необычную картину: индюки неторопливо пересекали проезжую часть по «зебре».

При этом индюки недовольно реагировали на сигналы автомобилистов.

«В Пушкине индюки переходят дорогу в неположенном месте. На сигнал автомобиля все дружно отвечают недовольством», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Индюков, переходящих дорогу в Пушкине, видят уже не в первый раз.

Так, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водители, проезжавшие по улицам города Пушкин наблюдали интересную картину: пара индюков вежливо и неторопливо пересекали проезжую часть по «зебре».