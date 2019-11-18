Петербургская подземка может остаться без звуковой рекламы

В петербургском метро могут запретить рекламу. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В петербургском метро могут запретить рекламу. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге депутаты Законодательного Собрания намерены запретить звуковую рекламу в метрополитене. Законопроект уже подержан комиссией парламентариев.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, депутат Надежда Тихонова внесла на обсуждение проект постановления «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона о рекламе», который предполагает полный запрет на рекламу в метро.

Надежда Тихонова считает, что люди вынуждены слушать коммерческие объявления в подземке, пока едут на эскалаторе в течение нескольких минут.

Проект был поддержан депутатами, однако его направили на доработку с учетом высказанных предложений. Проект находится на рассмотрении еще с весны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликован проект «Полюстровского радиуса» петербургского метро. Согласно проекту, в Северной столице должны построить следующие станции метро: Обводный канал-2» — «Лиговский проспект-2» — «Знаменская» — «Суворовская-1» — «Смольный» и «Полюстровский проспект-1».