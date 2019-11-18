Линдеманн оценил российских фанатов

Линдеманн оценил российских фанатов
Тилль Линдеманн. Фото: instagram.com

Лидер известной немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн в преддверии выхода второго альбома своего сайд-проекта Lindemann рассказал о своих планах.

Он отметил, что коллектив обязательно приедет в Россию с новым альбомом — это случится в марте, сообщает ТАСС. По его словам, он с нетерпением ждет этого концерта. Также он поделился мнением о российских фанатах.

«Здесь потрясающие зрители — они полны эмоций», — сказал Линдеманн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Тилль Линдеманн собирается снимать в Петербурге сразу три клипа. В одном из клипов примет участие певица Светлана Лобода, бывшая участница группы «ВИА Гра». Кроме того, ходили слухи, что он работает над одним клипом на студии «Ленфильм».

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Линдеманн оценил российских фанатов