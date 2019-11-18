Владельца кота Виктора предложили номинировать на премию «Звезда Дальнего Востока»

Ради владельца толстого кота Михаила Галина могут ввести новую номинацию общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Тимур Чернышев.

«Это, действительно, история про человечность, про то, что яркая история может привлечь внимание всех россиян к Дальнему Востоку и выйти за пределы округа, да и всей страны. Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим», — сказал Чернышев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, жителя Владивостока Михаила Галина не хотели пропускать в самолет с котом из-за веса его питомца. Кот весил 10 кг, что превышает установленные нормы: вес не должен превышать 8 кг. Сотрудники «Аэрофлота» потребовали сдать Виктора в багаж. На все просьбы и доводы, что животное живым не долетит в багаже сотрудники не реагировали. Однако мужчина все же нашел выход из ситуации. Он прибег к хитрости: во время досмотра мужчина предъявил другого кота, который весил меньше, чтобы сотрудники аэропорта взвесили его и пропустили на борт. В итоге кот Виктор полетел со своим хозяином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Владивостока лишили накопленных бонусов за нарушение правил. Он просит компанию сделать доброе дело.