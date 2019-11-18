Дилерам показали обновленную модель Chevrolet Niva

Дилерам показали обновленную модель Chevrolet Niva
На новой модели может исезнуть значок Chevrolet. Фото: youtube.com/channel/UCdL7mSR1qlVTSA_uPkS0O9w

Официально новую «Шевроле Нива» презентуют в начале следующего года. Однако дилерам рассказали об особенностях модели уже сейчас.

Создатели авто отмечают, что изменения затронули лишь переднюю часть внедорожника, остальные составляющие остались прежними. Внешняя часть «Шевроле» реализована в духе концепт-кара, проект которого был представлен в 2014 году, однако на дизайне салона новый взгляд никак не отразился.

Отмечается, что обновленная модель будет оснащена более просторным отсеком для двигателя, в связи с чем прежний 1,7-литровый, возможно заменят на более объемный, 1,8-литровый мотор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России вскоре появятся машины с возможностью автоматической парковки и отслеживания состояния здоровья водителя. Предполагается, что такой сервис станет доступным для всех владельцев автомобилей к 2022 году.

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