Роскомнадзор отстранил от работы экспертов, обвинивших Крида в сатанизме

Роскомнадзор отстранил от работы экспертов, обвинивших Крида в сатанизме
Фото: Стоп-кадр видео, кадр из клипа на песню «Невеста»

Они лишились аккредитации на 120 дней из-за некачественно выполненной экспертизы.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что отстранили от работы сразу трех специалистов, которые проводили экспертизу творчества Егора Крида. К слову, они решили, что в его текстах есть сатанизм, а также отрицается семейных ценностей. Роскомнадзор признал, что труды сотрудников не соответствовали требованиям, поэтому их решили наказать. Пока что экспертов лишили аккредитации на 120 дней, а вопрос об их дальнейшей судьбе остается открытым.

Напоминаем, что текст с результатами экспертизы опубликовали на сайте Роскомнадзора, а затем удалили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Егору Криду предложили сменить деятельность на ремонт часов. В конце передачи бывший участник тв-шоу «Холостяк» Егор Крид предложил поперечному «принять розу».

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