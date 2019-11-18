На Просвещения эвакуировали дом из-за пожара

На Просвещения эвакуировали дом из-за пожара
Никто не пострадал. Фото: pixabay

Более 20 петербуржцев покинули теплые квартиры. Им пришлось ждать на улице какое-то время.

Все случилось сегодня вечером, 18 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожар вспыхнул на проспекте Просвещения в доме номер семь. Огнем было охвачено 20 квадратных метров – горела обстановка квартиры и электропроводка. Что стало причиной инцидента – непонятно, говорится лишь, что около 20 человек пришлось эвакуировать. С пожаром боролись 18 спасателей и четыре единицы спецтехники. В результате никто не пострадал, пламя ликвидировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве полыхает склад с газовым оборудованием, здания в округе эвакуируют. Также существует угроза распространения огня на соседние здания. Людей в районе пожара уже эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

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