На Просвещения эвакуировали дом из-за пожара

Более 20 петербуржцев покинули теплые квартиры. Им пришлось ждать на улице какое-то время.

Все случилось сегодня вечером, 18 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожар вспыхнул на проспекте Просвещения в доме номер семь. Огнем было охвачено 20 квадратных метров – горела обстановка квартиры и электропроводка. Что стало причиной инцидента – непонятно, говорится лишь, что около 20 человек пришлось эвакуировать. С пожаром боролись 18 спасателей и четыре единицы спецтехники. В результате никто не пострадал, пламя ликвидировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве полыхает склад с газовым оборудованием, здания в округе эвакуируют. Также существует угроза распространения огня на соседние здания. Людей в районе пожара уже эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.