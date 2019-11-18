Соколова поместили в «Кресты», ОНК Петербурга нарушений не зафиксировала

Соколова поместили в &#171;Кресты&#187;, ОНК Петербурга нарушений не зафиксировала
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

В камере подозреваемого в убийстве телевизора нет, хотя он очень его хотел.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя ОНК Петербурга Александра Холодова. Он заверил, что условия содержания Олега Соколова нормальные и жалоб у арестованного нет. Ему разрешили читать книги, а также передали очки, но вот телевизор не предоставили. Холодов отметил, что информация о том, что экс-преподаватель СПбГУ хотел нанести себе увечья во время следственного эксперимента – не соответствует действительности.

Напоминаем, что суд отправил Олега Соколова в «Кресты» на ближайшие два месяца. Его подозревают в убийстве 24-летней студентки, с которой он состоял в отношениях. Сам обвиняемый во всем признался и готов понести наказание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что декан истфака СПбГУ заявил, что не оставит должность из-за поступка доцента Соколова.

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