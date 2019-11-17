Декан истфака СПбГУ заявил, что не оставит должность из-за поступка доцента Соколова

Декан истфака СПбГУ заявил, что не оставит должность из-за поступка доцента Соколова
Олег Соколов раскаялся в содеянном. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Глава Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Абдулла Даудов заявил, что не собирается отвечать за поступок бывшего сотрудника Олега Соколова.

Декан истфака университета подчеркнул, что не несет ответственности за личную жизнь сотрудников вуза. По его мнению, не нужно перекладывать вину за случившееся на других людей, как это было привычно в Советском союзе. Даудов также добавил, что отвечать за содеянное каждый человек обязан согласно закону.

Только следуя его букве мы сможем избежать «соколовых» и выстроить нормальную жизнь, подытожил руководитель Института истории в разговоре с изданием «Подъем».

Напомним, бывший доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Девушку обнаружили расчлененной в квартире историка.

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