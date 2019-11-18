Суд продлил арест экс-начальнику УФСИН Мойсеенко

Он останется под стражей до мая 2020 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Колпинский районный суд продлил меру пресечения бывшему начальнику УФСИН Сергею Мойсеенко до мая 2020 года.

Напоминаем, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, мужчина получал деньги от двух генеральных директоров коммерческих структур – они заплатили ему более 700 миллионов рублей, чтобы Мойсеенко покровительствовал им. Также экс-начальник УФСИН может быть замешан в мошенничестве при выборе подрядчика для строительства СИЗО «Кресты-2».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге суд отправил подозреваемого в хищении денег банка под домашний арест. По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 17 декабря 2019 года.