На Манчестерской ночью сгорела иномарка

Данных о причинах возгорания нет. Фото: pixabay

Данных о причинах возгорания нет. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге ночью, 19 ноября, в Выборгском районе на Манчестерской улице, 18 обгорел автомобиль, сообщили в ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в половину второго. У Hyundai сгорел моторный отсек, а также салон.

Два пожарных расчета занимались тушением пожара. В 1:51 возгорание было полностью ликвидировано.

Информации о пострадавших нет.

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