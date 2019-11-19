Роскачество: стоит ли определять качество вина в домашних условиях?

«Народных» способов определения качества вина существует немало. Но стоит ли им доверять и какой стоит взять на заметку? В распоряжение редакции Gazeta.spb.ru предоставлены исследования Роскачества по поводу определения качества вина. Особенно эта тема актуальна перед Новогодними праздниками.

В первую очередь специалисты Роскачества прокомментировали популярную в народе методике с рюмкой и тазиком. В чем суть?

Внимание, совет из интернета, приводит к неправильным выводам, считают в Роскачестве:

Налейте белое вино в рюмку и плотно накройте ее рукой. Опустите руку с рюмкой в тазик с водой. Уберите руку. Если вино окрасило, перешло в воду — вы приобрели подделку. Натуральный напиток с водой не смешается, потому что у этих жидкостей разная плотность, пишут «эксперты» на просторах интернета.

Об этом эксперименте можно вспомнить, только если вы хотите отличить сухое вино от полусладкого или сладкого, не пробуя его на вкус.

Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества:

– Вина с сахаром имеют большую плотность, чем сухие, и остаются в рюмке, когда ее погружают в воду. А любое сухое вино (даже самое дорогое и качественное), будет растворяться в воде гораздо активней, чем полусладкое самого низкого качества. Даже если сладость в полусладком вине не природная, а от свеклы, обыватель может решить, что вино хорошее. Ведь оно осталось в рюмке. Как говорится, забудьте физику с химией, и жизнь наполнится чудесами и магией.

Теперь об оценке качества. В домашних условиях вам, скорее всего, недоступны даже самые простые методы физико-химического анализа вин, например, определение массовой концентрации титруемых кислот или содержания алкоголя.

Вряд ли у вас в кладовой также найдется жидкостный или газовый хроматограф. Анализы на красители и ароматизаторы дороги и могут проводиться только в специализированных лабораториях. Популярная в интернете методика проверки вина водой в тазике подойдет только тем, кто плохо учился в школе.

Остается метод сенсорного или органолептического анализа. То есть – внешний вид, аромат и вкус. При оценке внешнего вида вина стоит обратить внимание на прозрачность и чистоту. Если в вине плавают хлопья или какой-то другой осадок, есть повод усомниться в качестве.

Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском, к примеры белое сухое – светло-соломенным или бледно-золотистым. Если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено, а именно – окислено. Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.

В букете вина выделяют несколько групп ароматов: цветочные, фруктовые, животные, растительные. Есть целый ряд «пороков» вина, которые свидетельствуют о его низком качестве или ошибках, допущенных в производстве – «мышиный» тон, оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы недвусмысленно говорят о болезнях винодельческого продукта. Во вкусе может присутствовать обжигающий оттенок, который говорит о повышенном содержании «летучих кислот» – в первую очередь, уксусной.

Также напоминаем, что лучше не покупать алкоголь в интернете с доставкой, тем более, в запрещенное время (после 22:00–23:00 до 8.00–9.00, в зависимости от региона это время может варьироваться). В ночное время есть огромный риск приобрести контрафактный алкоголь. Крупные импортеры и сети имеют на своих сайтах интернет-витрины, где можно почитать о продукте, забронировать его для покупки непосредственно в магазине. Все, что привозит курьер домой – это алкоголь сомнительного происхождения – не рискуйте.

Ценовая планка для качественного российского вина сейчас относительно невысока. В топ-100 марок по версии Винного гида России в этом году вошли даже вина с розничной ценой порядка 200 рублей. Но таких вин на рынке не так много – лучше ориентироваться на выбор экспертов.

«Самостоятельная оценка вина – достаточно непростое дело, требующее подготовки и специальных знаний. Дегустаторов, оценивающих вина, тренируют годами. Можно попробовать подготовится к самостоятельной проверке качества вина дома, но лучше ориентироваться на рекомендации профессионалов, в частности, экспертов «Винного гида России», – напоминает Илья Лоевский.