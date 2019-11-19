Восьмиклассников обвиняют в нападении на микрокредитную компанию в Петербурге

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о нападении на микрокредитную организацию. Обвиняемыми по делу проходят трое подростков 2003 и 2004 годов рождения.

Их обвиняют в разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов и умышленном повреждении чужого имущества, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, ученики 8 класса одной из школ Петербурга решили напасть на микрокредитную компанию во Фрунзенском районе. Подростки разработали план и нашли самодельный самозарядный пистолет.

Нападение произошло 22 марта 2019 года. Школьники встретились утром, где один из них передал другим маску и пистолет. Действуя по плану, второй подросток вошел в помещение микрокредитной компании для того, чтобы отвлечь внимание. После чего третий достал пистолет, выстрелил в стекло и потребовал передать ему деньги.

Работник микрокредитной компании передал ему конверт с 2 тыс. 900 рублями. После чего обвиняемые скрылись.

Следствие собрало доказательственную базу. В ближайшее время материалы будут направлены на утверждение обвинительного заключения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подростков подозревают в хищении алкоголя из магазина.