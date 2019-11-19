В поселке Ленобласти заметили медвежонка

В поселке Ленобласти заметили медвежонка
Фотография сбежавшего медведя.Фото: vk.com/club51076998

В Ленинградской области в дачном товариществе «Рыжики» по улицам поселка гуляет медвежонок.

«В поселке замечен медвежонок. Будьте бдительны — где-то может быть и его мама медведица. Если вдруг заметите — звоните в полицию с требованием приезда службы отлова», — написали пользователи сообщества «Вся правда о «ДНП Рыжики».

Как оказалось, медведь принадлежит одной местной жительнице. 6-месячный медвежонок сбежал с ее участка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Национальная служба санитарной авиации за сутки выполнила три вылета за пациентами в Ленинградской области.

животное ленобласть поселок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прошло 195 лет с последнего серьезного наводнения в Петербурге
Японские бизнесмены хотят открыть рестораны и начать производить сакэ в ...
Выбор надёжных дверей от компании REHAU
Офицера ФСБ избили в кафе в центре Москвы
«Золотой Трезини-2019»: голосование завершено
В поселке Ленобласти заметили медвежонка
Санавиация помогла четырем пациентам из Ленобласти за сутки
В Кронштадте ликвидировали незаконную свалку