В поселке Ленобласти заметили медвежонка

В Ленинградской области в дачном товариществе «Рыжики» по улицам поселка гуляет медвежонок.

«В поселке замечен медвежонок. Будьте бдительны — где-то может быть и его мама медведица. Если вдруг заметите — звоните в полицию с требованием приезда службы отлова», — написали пользователи сообщества «Вся правда о «ДНП Рыжики».

Как оказалось, медведь принадлежит одной местной жительнице. 6-месячный медвежонок сбежал с ее участка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Национальная служба санитарной авиации за сутки выполнила три вылета за пациентами в Ленинградской области.