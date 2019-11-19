Полиция задержала поджигателей суда в Выборге

Полиция задержала поджигателей суда в Выборге
Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: Pixabay

В Выборге был совершен поджог судебного участка. По подозрению в совершении поджога задержаны мужчина и женщина, которые могли лишиться прав по решению судьи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, в Выборге. Кто-то поджег кабинет судьи, уничтожив все находящиеся внутри дела. Полиция смогла найти подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что поджог совершил 37-летний мужчина, который хотел помешать судье лишь свою сожительницу водительского удостоверения.

Женщину хотели лишить водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Лишение удостоверения означало для них лишения заработка, поскольку они занимались перевозкой товаров из Финляндии в России.

Сейчас оба находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге случился пожар в здании мировых судей.

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