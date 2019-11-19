«Золотой Трезини-2019»: голосование завершено

18 ноября в 23.59 по московскому времени было окончено голосование членов жюри Второго открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Заявки на Второй конкурс принимались с 27 марта по 15 октября. Голосование стартовало 28 октября. В течение 22 дней путем тайного онлайн-голосования члены жюри оценивали проекты участников. До 27 ноября оргкомитету конкурса предстоит обработать более 20 000 электронных бюллетеней.

Победителем в каждой номинации станет проект, получивший наилучший средний балл. Независимый аудит результатов голосования проведет юридическая фирма Borenius.

На авторские статуэтки «Золотой Трезини» и специальные призы конкурса в этом году претендуют 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

Со всеми проектами, участвующими в конкурсе, можно ознакомиться на сайте www.goldtrezzini.ru.

«Для определения победителя в каждой номинации члены жюри должны были, руководствуясь своими личными оценочными суждениями, выставить каждому проекту-номинанту одну оценку по 10-балльной шкале по совокупности трех критериев, – уточняет председатель оргкомитета конкурса Павел Черняков. – Первый – право проекта считаться произведением искусства. Второй – уровень профессионального мастерства создателя (или создателей). И третий – уместность включения проекта в музейное собрание. Специфика вопросов объясняется одной из целей конкурса: выбор проектов для пополнения собрания нашего генерального партнера – Государственного музея истории Петербурга. Я очень благодарен членам жюри, которые нашли время в своем плотном графике, чтобы провести эти горячие 22 дня вместе с нами в режиме онлайн».

Напомним, всероссийский конкурс «Золотой Трезини» проводится с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Всемирного клуба петербуржцев. В число партнеров «Золотого Трезини» входят Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских, Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, Союз реставраторов Санкт-Петербурга и ВООПИиК.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса.