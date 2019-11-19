Выбор надёжных дверей от компании REHAU

Для владельцев частного домовладения, коммерческих объектов

Свой дом мы хотим видеть максимально комфортным и удобным для проживания. И при этом внутренне его наполнение должно не просто радовать глаз, но отличаться практичностью. И если вы себя к числу таких современных и прагматичных людей относите, то мимо дверей от компании Рехау точно не пройдёте. Наш многолетний опыт работы в данном направлении позволили прийти к созданию уникальных систем, идеально подходящих как для загородного дома, так и для городской квартиры. В любом из этих случаев мы готовы предложить вам двери с высочайшими эксплуатационными свойствами:

отличная теплозащита. Не оставляет и малейшего шанса холоду пробраться в ваше жилище, даже когда на улице сильный мороз;

уникальная и высоконадёжная защита от взлома. Мой дом – моя крепость, говорим мы. Это утверждение можно полностью отнести к дверям «REHAU»;

превосходная звукоизоляция. Не позвольте любым обстоятельствам нарушить ваш отдых. Пусть все тревоги и шумы останутся вне дома до тех пор пока вы этого хотите;

стильный внешний вид. Мы согласно с тем, что знакомство с вашим домом начинается именно с двери. Взглянув на неё сразу становится очевидно — владелец знает как обустроить свой быт. Забота о себе и любовь к красоте теперь два понятия взаимно дополняющих друг друга.

Уникальные и высоконадёжные дверные системы от компании REHAU

Лучшее предложение на сегодняшнем рынке дверей

При проектировании конструкции дверей мы исходили из принципов практичности, долговечности и надёжности системы. И эту задачу удалось решить с большим успехом:

БЕЗОПАСНОСТЬ. Реализованная на практике система позволяет полностью исключить взлом двери. Достигается это за счёт смещения оси внутреннего приборного паза. Он и позволяет провести установку усиленных узлов для запирания;

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Глубокие, дверные профили с несколькими воздушными камерами, уплотнения из синтетического каучука – всё это позволяет создать надёжный барьер от проникновения внутрь помещения холода и влаги.

Конструктивное совершенство и стилистическое изящество

Для ценителей гармонии и красоты

И, наверное, каждый согласится, что хочется, чтобы дверь максимально отвечала его требованиям. И, действительно, даже среди огромного выбора трудно отыскать то, что представляется вам идеальным вариантом. В нашем же случае это возможно. В наших силах и технических возможностях произвести нужную модификацию входной двери:

использование высококачественных заполнителей (любых по требованию заказчика);

применение специальных стеклопакетов профилей с цветным стеклом.

Всё это позволит гармонично и целостно вписать вашу дверь в любой экстерьер дома.

Мы ориентированы на широкий круг покупательской аудитории. Наши двери одинаково хорошо подойдут для торговых комплексов, офисов, административных зданий, а также частных домов или загородных коттеджей. Мы предложим вам любое конструктивное исполнение дверей под ваши практические и стилистические потребности!

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