На Кантемировской произошло ДТП с троллейбусом. Есть пострадавшие

Утром 19 ноября в Выборгском районе произошло массовое ДТП.

В ДТП попали Suzuki, Kia, ВАЗ и троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло на Кантемировской улице у дома 31. В результате аварии пострадали два человека – водитель, находящийся за рулем Suzuki, получил травмы средней степени тяжести, также пострадал молодой человек 1992 года рождения.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове в четверг, 17 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям очевидцев, «Яндекс.Такси» и каршеринговый автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» столкнулись на перекрестке перекрестке Большого проспекта Васильевского острова и 26/27 линий.