Буйный петербуржец разбил лобовое стекло чужого автомобиля

Буйный петербуржец разбил лобовое стекло чужого автомобиля
Сумма ущерба устанавливается. Фото: Pixabay

В Петродворцовом районе задержан мужчина, который повредил припаркованную иномарку.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что около частного дома на Санкт-Петербургском шоссе в городе Петергоф мужчина повредил припаркованный автомобиль, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из хулиганских побуждений повредил лобовое стекло автомобиля Nissan Almera.

Сумма ущерба устанавливается. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Курортном районе пьяный мужчина разбил лобовое стекло микроавтобуса.

Nissan Almera лобовое стекло росгвардия
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Буйный петербуржец разбил лобовое стекло чужого автомобиля