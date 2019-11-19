В Петербурге названы самые высокооплачиваемые массовые профессии

Официанту в Петербурге предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Официанту в Петербурге предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Фото: pixabay

Стало известно, сотрудники каких массовых профессий зарабатывают больше всего в Петербурге. В список попали официант и водитель мусоровоза.

Интернет-сервис «Авито» представил список наиболее актуальных вакансий в Петербурге, подходящих для работников массовых профессий с высокой зарплатой.

Так, на портале ресторан северной кухни разместил объявление о поиске официанта с опытом работы. Будущему работнику предлагают зарплату в размере 100 тыс. рублей при следующих требованиях: личная медкнижка, знание английского языка и ответственность.

А водителю мусоровоза один из работодателей предлагает зарплату в 95 тыс. рублей. От кандидата требуются технические знания устройства большегрузов, опыт работы, стаж вождения и готовность к физическому руда.

Также в список попали автодетейлер, технологи рыбного производства, бригадиры, операторы станков ЧПУ и плотники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы, где быстрее всего растут зарплаты.