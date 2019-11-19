Житель Петербурга зарезал мужчину на почве ревности

В Кировском районе задержан мужчина , подозреваемый в нанесении ножевых ранений петербуржцу, который от полученных травм скончался. Наряд вневедомственной охраны, находясь на патрулирования, получил информацию о том, что в одной из квартир дома на Дачном проспекте произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них был ранен, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному адресу прибыли сотрудники Росгвардии и уголовного розыска, которые обнаружили на месте происшествия труп мужчины с ножевыми ранениями в области шеи. Наряд группы задержания и сотрудники полиции задержали на месте происшествия нетрезвого ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления.

По предварительным данным, конфликт между распивавшими спиртные напитки мужчинами возник на почве ревности к находившейся в квартире женщине. Стоит отметить, что оба мужчины и женщина ранее привлекались к уголовной ответственности. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят.

Задержанному, который в ходе конфликта получил резаную рану руки, на месте была оказана медицинская помощь, после чего он был передан сотрудникам уголовного розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петергофе женщина чуть не зарезала своего сожителя-пенсионера.