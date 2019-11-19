Микроавтобус сбил пожилого пешехода возле здания ГИБДД

Под колеса микроавтобуса попал пожилой житель Выборга. Наезд на пенсионера произошел прямо возле здания ГИБДД. Пострадавшего госпитализировали с переломами ног.

Как сообщили в ОГИБДД Выборгского района Ленобласти, дорожное происшествие произошло во вторник утром, 19 ноября. 71-летний пенсионер переходил дорогу по зебре на участке дороги Подъезд №2 к Выборгу. Водитель микроавтобуса не заметил пешехода и наехал на него.

Пострадавшего отправили в медицинское учреждение в карете скорой помощи. У него сломаны обе ноги. Правоохранители проводят проверку по факту наезда.

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