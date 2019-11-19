«Ленфильм» ответил на обращение Союза кинематографистов

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Киностудия "Ленфильм". Фото: Википедия

Киностудия «Ленфильм» прокомментировала обращение Союза кинематографистов Петербурга к президенту России Владимиру Путину. Текст его утвержден 19 ноября на общем собрании организации.

Союз кинематографистов просит освободить от должности гендиректора «Ленфильма» Эдуарта Пичугина, провести ротацию совета директоров и организовать аудиторскую проверку деятельности киностудии.

«Киностудия «Ленфильм» за последние пять лет выдержала 97 проверок. В том числе Счетной палаты РФ, которая закончилась в августе 2017 года. Нарушения при данной проверки в деятельности киностудии «Ленфильм» выявлены не были. Были замечания, которые были устранены», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

В «Ленфильме» напомнили, что президент Владимир Путин поручил разработать меры поддержки киностудии. В том числе, выделить субсидию на покрытие задолженности перед банком ВТБ. С просьбой о поддержки к нему ранее обратилось руководство «Ленфильма».

«Взволнованность кинематографистов из-за последних сообщений и новостей понятна, но не совсем ясен посыл. Мы работаем в одном направлении — оздоровлении киностудии «Ленфильм». Это процесс непростой и требующий достаточно большой поддержки, в том числе всех органов государственной власти», — подчеркнули в киностудии.

Комментировать предложение Союза кинематографистов о ротации «Ленфильм» пока не готов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Союз кинематографистов просит разработать программу финансового оздоровления «Ленфильма».

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