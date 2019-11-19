В ФАС одобрили совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила от Mail.ru Group и Сбербанка ходатайство о создании совместного предприятия в сфере транспорта и еды.

«Я не вижу там никаких проблем с точки зрения конкурентных рынков, не думаю, что они возникнут. Это будет сервис хороший для граждан», — сказал руководитель ведомства Игорь Артемьев, сообщает ТАСС.

Сегодня стало известно, что Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru «МФ-Технологии». Сделку планируется закрыть до конца текущего года.

Уже подписаны обязывающие документы о приобретении 35% акций в «МФ-Технологии» у Газпромбанка и 1% акций у «Ростеха». Сделка оценивается в 11,3 млрд рублей.

В июле Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать совместное предприятие стоимостью более 100 млрд руб. Новая компания должна стать ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.

Напомним, в августе банк купил 46,5% Rambler.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 11 октября 2019 года в Сбербанке отменили комиссию за перевод на карту «Сбера» в другом регионе. Ранее владельцы карт Сбербанка должны были платить комиссию от 1% до 1,5%.