В Ленобласти появились «заботливые соседи»

Жительница Гатчинского района Лариса Котова уже почти год опекает своего соседа. Фото: lentv24.ru

Жительница Гатчинского района Лариса Котова уже почти год опекает своего соседа. Фото: lentv24.ru

В Ленобласти все больше становится популярным социальный проект «Заботливый сосед».

Например, жительница Гатчинского района Лариса Котова уже почти год опекает своего соседа, пенсионера Георгия Гусева, сообщает lentv24.ru. Женщина приходит к нему каждый день и помогает по хозяйству.

«Я пришла к дедушке 20 февраля. Решила попробовать, надо же о людях заботиться, правда? Я его раньше видела, но мы не были знакомы. Вот теперь работаем», — рассказала женщина.

Инвалид второй группы Георгий Гусев почти 20 лет живет один и передвигается с большим трудом.

Любой желающий может принять участие в проекте «Заботливый сосед» и не только заработать, но и сделать доброе дело. Социальные проект с каждым годом набирает обороты – если два года назад услугой соседа воспользовались 36 жителей Ленинградской области, в 2019 году таковых почти сто человек. Получить помощь могут одинокие пожилые люди, инвалиды старше 18 лет и те, к кому сложно доехать социальным работникам из-за труднодоступности населенного пункта. В роли «соседа» может выступить ленинградец, проживающий недалеко от своего подопечного. Заработок «заботливых соседей» составляет от 3 до 7 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инвалид из Ленобласти после обращения к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину добился получения квартиры.