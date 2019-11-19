Защита сестер Хачатурян попросила, чтобы дело рассматривал суд присяжных

Защита обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

По его словам, суд присяжных является более объективным.

Кроме того, защита попросила прекратить уголовное дело в отношении сестер.

Адвокат также отметил, что обвиняемые девушки и их защитники закончили ознакомление с материалами дела. Теперь оно будет передано в суд после утверждения обвинительного заключения.

По предварительной информации, дело поступит в суд в декабре этого года.

Напомним, убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля прошлого года. По версии следствия, сестры зарезали своего отца Михаила Хачатуряна в их квартире в Москве. Девочек арестовали и поместили в СИЗО, однако после меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В июне этого года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокаты, которые представляют в суде родственников убитого Михаила Хачатуряна склоняются к версии о том, что он был убит из-за денег. Так, Ольга Халикова поделилась с журналистами, что девушки могли расправиться с отцом из-за того, что боялись получить наказание за трату денег.