Число россиян с просроченными кредитами растет

За последние месяцы должников стало на 4% больше. Каждый четвертый россиянин не платит банкам.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает газета «Известия», ссылаясь на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Результаты кажутся плачевными – в 2019 году число россиян, которые не платят банкам более трех месяцев, выросло на 4%. Это значит, что около 10 миллионов человек не могут рассчитаться с долгами.

Большая часть людей уверяют, что у них финансовые сложности, поэтому не удается гасить кредит. Другие же называют различные причины – например, россияне жалуются на плохую память или мошенничество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что восьмиклассников обвиняют в нападении на микрокредитную компанию в Петербурге. Подростки разработали план и нашли самодельный самозарядный пистолет.