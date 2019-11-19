Неравнодушные россияне собирают деньги для помощи Соколову

Адвокат обвиняемого в убийстве студентки уверяет, что экс-преподаватель остался совсем без денег.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает Neva.Today. Александр Почуев заявил, что его подзащитный остался без средств для существования. Пенсия, которую он получает, пойдет на погашение коммунальных услуг, а ведь Олегу Соколову надо как-то жить дальше. Адвокат отметил, что подозреваемый в страшном преступлении очень хочет помочь финансово семье Анастасии Ещенко. Инициативная группа уже откликнулась на зов помощи и объявила сбор средств для помощи Олегу Соколову.

К слову, анонимные источники уверяет, что в «Крестах» арестованному не так-то плохо: ему постоянно передают передачи, так что он вкусно ест, а его безопасности ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защита рассказала о влиянии фазы Луны на обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова.