Главой «Гранд Каньона» стал бывший топ-менеджер «Балтинвестбанка»

До сих пор непонятно, с чем связана кадровая перестановка, в компании отказываются комментировать происходящее.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Мусса Экзеков, который является владельцем холдинга «Соломон», покинул свой пост главы «Гранд Каньона». В эту должность вступил бывший зампред правления «Балтинвестбанка» Андрей Атамась. На просьбу прокомментировать изменения, он ответил, что слишком занят, чтобы общаться с прессой.

Напоминаем, что на протяжении долгого времени Андрей Атамась работал в петербургском филиале МДМ-Банка, затем он ушел в «Банк Петровский», а после он был включен в состав правления ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

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