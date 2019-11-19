Боярский прокомментировал участие в смертельной аварии его машины

Актер заверил, что ничего не знает об инциденте и не находится сейчас за рулем.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Российский актер Михаил Боярский отреагировал на публикации в СМИ о том, что его «Мерседес» – участник серьезного ДТП в Санкт-Петербурге. Комментарий артист дал каналу «360».

«Я понятию не имею об этом. Я сейчас на концерте»,

— заверил Михаил Боярский.

Напоминаем, что издание «Невские новости», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, уверяет, что «Мерседес» с регистрационными номерами как у актера сбил человека в Приморском районе. После водитель якобы скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Боярский опроверг свой уход со сцены. Актёр театра и кино Михаил Боярский назвал слухами информацию СМИ о своем уходе со сцены после юбилея.