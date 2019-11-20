Волочкова прокомментировала слухи о ее связях с женатыми мужчинами

Волочкова прокомментировала слухи о ее связях с женатыми мужчинами
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Балерина убеждена, что привлекает мужчин своим фирменным шпагатом.

О своем жизненном опыте балерина Анастасия Волочкова поведала в книге «Плата за успех». Она решила затронуть в том числе свои связи с женатыми мужчина – танцовщица уверяет, что скверные слухи про нее распространяют женщины, которые никогда не были супругами авторитетных и известных людей. Волочкова подчеркнула, что им нравится сваливать все на нее, так как из этого можно раздуть большой скандал и сенсацию.

Танцовщица назвала таких дам раздражающими и посоветовала им заняться собой, чтобы их мужчины не ухаживали за другими.

Рассуждая о своей привлекательности, Волочкова говорит, что мужчинам нравится ее фирменный шпагат, цитирует балерину сайт kp.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах. Танцовщица убеждена, что есть мясо нельзя, поэтому отказалась от него. Голод Анастасия Волочкова, желающая похудеть, запивает кефиром.

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Волочкова прокомментировала слухи о ее связях с женатыми мужчинами
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