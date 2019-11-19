На Дальневосточном трамвай насмерть сбил пешехода

Еще один мужчина получил серьезные травмы – он госпитализирован.

Все случилось вечером 19 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а позже новость прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Дальневосточном проспекте недалеко от дома номер 3А. Двое мужчин находились на путях, когда на них наехал трамвай. Один из них скончался на месте из-за серьезности полученных увечий, а другого успели госпитализировать врачи в тяжелом состоянии. Личности пешеходов установлены.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский прокомментировал участие в смертельной аварии его машины. Актер заверил, что ничего не знает об инциденте и не находится сейчас за рулем.