Сына бывшего президента Германии зарезали во время лекции

Сына бывшего президента Германии зарезали во время лекции
Правоохранители устанавливают мотивы убийства. Фото: pixabay

Фриц фон Вайцзеккер, сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был убит во время лекции в клинике Schlosspark, где занимал должность главного врача.

Как сообщает издание Rundfunk Berlin-Brandenburg, клиника Schlosspark, в которой произошло нападение на 59-летнего врача, расположена на западе Берлина. Когда Вайцзеккер читал лекцию, к нему подошел мужчина и нанес смертельный удар ножом.

Мужчина скончался от полученных ранений на месте. Также пострадал посетитель лекции, который попытался помешать преступнику. Нападавшего взяли под стражу. Правоохранители устанавливают мотивы убийства.

Отец убитого, Рихард фон Вайцзеккер, занимал пост президента Германии с 1984 по 1994 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянина, которого обвиняли в убийстве бизнесмена, нашли мертвым в Австралии.

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