Россиянина, которого обвиняли в убийстве бизнесмена, нашли мертвым в Австралии

Причины смерти пока что выяснить не удалось, обстоятельства инцидента выясняются.

Об этом стало известно 10 ноября. Обо всем сообщает телеканал 360.Тело россиянина обнаружили в парке в городе Сидней. Владимир Кондаков, которого также называли «Большим русским,» является подозреваемым в убийстве бизнесмена Альберта Метледжа. По предварительным данным, россиянин работал на прораба, когда напал на него с ножом на строительной площадке. Полученные травмы оказались настолько серьезные, что бизнесмен скончался.

Причины смерти Кондакова не уточняются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Стрельне под домом нашли бездыханное тело десятиклассницы. Врачи зафиксировали травмы, характерные для падения с большой высоты.