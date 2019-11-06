В Стрельне под домом нашли бездыханное тело десятиклассницы

Врачи зафиксировали травмы, характерные для падения с большой высоты.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщает ИА «Журналистское расследование» (АЖУР). Все случилось во вторник вечером. Прохожие увидели тело молодой девушки под домом на улице Гоголя в Стрельне. Они вызвали карету скорой помощи, но врачи уже не могли ей помочь – им оставалось лишь констатировать смерть. Что именно с ней произошло – не уточняется. Есть версия, что она могла упасть с большой высоты и получить серьезные травмы.

Позже удалось выяснить, что погибла десятиклассница, которая проживала в доме, рядом с которым нашли тело. Соседи рассказали, что в семье не было взаимопонимания. В квартире родных девочки застать не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленький мальчик упал со второго этажа строящейся дачи в Ломоносовском районе. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с телесными повреждениями.