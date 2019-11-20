В Венеции от наводнения пострадал собор Святого Марка

На прошлой неделе в итальянской Венеции произошло крупное наводнение. Соленая вода повредила мозаики на полу собора Святого Марка, а также колонны из мрамора.

Как сообщает RAI-news-24, ссылаясь на слова хранителей собора, беспокойства по поводу состояния несущих конструкций сооружения вызваны содержанием соли в морской воде. Из-за того, что процессы коррозии проходят довольно медленно, значительная часть повреждений проявится только через несколько месяцев.

Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что ущерб от наводнения в городе является поправимым. На ликвидацию последствий будет затрачено 20 млн евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Венеция оценила ущерб от одного из крупнейших за историю наводнений. Вечером 12 ноября в Венеции произошло крупнейшее с 1966 года наводнение. Вода поднялась до уровня в 187 сантиметров, тем самым покрыв 80% города.