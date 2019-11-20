Названы самые опасные страны для туристов

Экссперты обозначили на карте самые безопасные и опасные места для туристов. Фото: pixabay

Экссперты обозначили на карте самые безопасные и опасные места для туристов. Фото: pixabay

Самыми опасными странами для туристов оказались Ливия и Сомали. Эксперты составили интерактивную карту, которая показывает опасные и безопасные для путешественников страны.

Группа специалистов в ходе подготовки учитывали безопасность дорожного движения, уровня преступности и качество медуслуг. Так, к числу опасных отнесли еще Афганистан и Венесуэлу. Страны получили низкие оценки по указанным критериям.

Как сообщает Daily Mail, наибольший риск для здоровья путешественников зафиксирован в африканских странах. Специалисты отметили Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерии. Сирия, Йемен, Ирак и некоторые районы Нигерии являются местами, где высока угроза терактов и народных восстаний. Наибольшая вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие в Венесуэле, Таиланде, Вьетнаме и африканских странах.

Безопасные каникулы можно провести в Финляндии, Норвегии и Исландии. Минимальный риск стать участником аварии или не получить качественной медпомощи в скандинавских странах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об электросудах, на которых туристов довезут до достопримечательностей. Транспорт появится в Петербурге.