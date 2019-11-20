КамАЗ загорелся после стрельбы на Токсовском шоссе

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожного конфликта со стрельбой во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в главке МВД по региону.

Вечером во вторник, 19 ноября, на 19 километре Токсовского шоссе произошла стрельба с последующим возгоранием большегруза.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний водитель КамАЗа вместе с коллегой разгружали грунт неподалеку от деревни Хиттолово. Затем они обнаружили поломку и топливной системы большегруза и остановились для ремонта. Позже к ним подъехал неизвестный мужчина на УАЗе и высказал свое недовольство по поводу выгрузки земли.

Между тремя мужчинами начался конфликт, в результате которого водитель УАЗа достал ружье и выстрелил в сторону КамАЗа. После выстрелов большегруз загорелся.

Стрелявший скрылся с места происшествия на авто. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину госпитализировали после стрельбы в деревне Новое Девяткино.