На Урале произошел взрыв бензобака автомобиля, погибли дети

На Урале произошел взрыв бензобака автомобиля, погибли дети
Мужчина получил серьезные ожоги. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Двое детей погибли в результате взрыва бензобака машины в деревне Большой Остров в Тюменской области. Серьезные ожоги получил мужчина, который попытался их спасти.

Как сообщает «Пятый канал», трагедия произошла вечером 19 ноября во дворе частного дома. Мужчина самостоятельно заправлял автомобиль бензином, когда произошел взрыв. После взрыва начался пожар, который перекинулся на строения поблизости.

Согласно данным местного издания 72.ру, погибшие девочки являются гостьями хозяина дома. Сотрудники МЧС достали их тела из-под завалов. На месте работают правоохранительные органы.

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