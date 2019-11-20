Смольный одобрил строительство топливозаправочного комплекса в Пулково

Смольный одобрил строительство топливозаправочного комплекса в Пулково
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Петербурга одобрили проект постановления по строительству топливозаправочного комплекса в аэропорту Пулково.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что топливозаправочный комплекс в Пулково является важным инвестиционным проектом, который позволить увеличить турпоток в Северной столице. Также в пресс-службе губернатора сообщается, что проект создаст дополнительные рабочие места.

Помимо комплекса в Пулково, в Петербурге построят машиностроительный завод «Таурас-Феникс» в Приморском районе и два детских сада на 140 и 190 мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга и «Дальпитерстрой» обсудили строительство жилых домов. На сегодняшний день Смольный и «Дальпитерстрой» подписали несколько десятков госконтрактов на приобретение квартир для льготных категорий граждан, проживающих в Петербурге.

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