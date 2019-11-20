Начинающий водитель сбил женщину на Петрозаводском шоссе

В Колпинском районе Петербурга Dodge Caravan совершил наезд на пешехода. За рулем автомобиля находилась 39-летняя женщина со стажем вождения около года.

Авария произошла утром 20 ноября в поселке Понтонный на пересечении Петрозаводского шоссе и Фанерной улицы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Под колеса Dodge Caravan попала женщина 1966 года рождения. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы», — уточнили в УГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти микроавтобус сбил 71-летнего пенсионера. Мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе на участке дороги Подъезд №2 к Выборгу.