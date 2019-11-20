Премий не бывает у четверти работающих Петербурга и Ленобласти

У 27% жителей Петербурга и Ленобласти нет возможности получить премию на текущем месте работы. При этом для четверти респондентов это является важным критерием выбора новой работы. В целом по стране женщинам значительно реже дают премии за переработки, чем мужчинам, выяснили в Авито Работа.

Более двух третей трудоустроенных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (68%) утвердительно ответили на вопрос «Есть ли в Вашей компании возможность получить премию на вашей позиции?». 27% отметили, что такой возможности нет, а 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Интересно, что в Москве премии дают чаще всего в стране – в 73% случаев. Петербург находится на втором месте по количеству премий. Реже всего премируют сотрудников в центральном федеральном округе (кроме Москвы и МО) – всего в 58% компаний есть возможность получить премию. На предпоследнем месте – Дальневосточный федеральный округ с 58% организаций, которые порой премируют своих сотрудников.

В целом по России женщины чаще мужчин считают невозможным получить премию (31% против 26%). Интересно, что пессимистичный настрой по отношению к премиям наиболее распространен среди опрошенных 45-54 лет.

В Петербурге и Ленобласти часто премии им выдают за перевыполнение разных показателей (62%). Второй по популярности причиной получения премий оказались переработки – 46% опрошенных выбрали данный вариант ответа. Более четверти (27%) трудоустроенных жителей Северной столицы и Ленинградской области могут получить премию за инициативу, предложение новых методов в работе. 17% респондентов сообщили, что на их текущем месте работы можно получить премию за участие в различных мероприятиях.

Наличие премий находится в списке самых распространенных критериев при поиске новой работы, занимая четвертое место в этом рейтинге. 23% респондентов отметили, что наличие премий важно для них.

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