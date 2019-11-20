Правоохранители пришли к петербуржцу с обысками за пост во «ВКонтакте»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 2018 году задержанный разместил на своей странице в соцсети пост, который якобы оправдывает анархиста из Архангельска, который подорвал себя у здания ФСБ. По мнению экспертов, таким образом он оправдал терроризм.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма», после чего к мужчине пришли с обысками и изъяли системный блок, два ноутбука, флэшки, два телефона, видеокамеры, роутер, жесткие диски, а также брошюры экстремистского содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала поджигателей суда в Выборге.