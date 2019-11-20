Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста

Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста
"Спасибо и вам, мои дорогие Кокорины, за все, за то, что верили в нас, и мы стали одной командой!", - завершила пост Татьяна Стукалова. Фото: Instagram @stukalova_official

Юрист Татьяна Стукалова защищала в суде Александра и Кирилла Кокориных, которые, вместе с Павлом Мамаевом и Александром Протасовицким получили полтора года колонии за драку.

17 сентября 2019 года, по условно-досрочному освобождению, футболисты вышли из тюрьмы. Во вторник, 19 ноября, представлявшая защиту братьев Кокориных адвокат Татьяна Стукалова поделилась в своем официальном instagram-аккаунте фотоснимком с подарком от братьев.

Кокорины отправили юристу футбольный мяч с автографами и подписью «Стукаловым, спасибо за все!». В ответ Татьяна тепло поблагодарила братьев, сказав, что за время процесса они стали близкими и родными людьми. Она также пожелала спортсменам успехов на футбольном поприще.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Зенита» намерен продлить контракт с Кокориным.

александр кокорин инстаграм спорт татьяна стукалова удо футбол юрист
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ранее судимый грабитель убил петербуржца, 22 раза ударив по голове молотком
Бетономешалка въехала в дорожных рабочих на трассе Петербург — Москва
На «Газпром Арене» и в Царском Селе появится тестовая зона 5G
Участница шоу «Пацанки» устроила дебош в Пулково и ударила полицейского
Стали известны инструкции лжегазовщиков, по которым они обманывают петербуржцев
Четверо нетрезвых жителей Пикалево насмерть забили приятеля
Петербуржцу, избившему до смерти мужчину, предъявлено обвинение
Соколова хотят направить на психиатрическую экспертизу в Центре Сербского