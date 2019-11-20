Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста

"Спасибо и вам, мои дорогие Кокорины, за все, за то, что верили в нас, и мы стали одной командой!", - завершила пост Татьяна Стукалова. Фото: Instagram @stukalova_official

"Спасибо и вам, мои дорогие Кокорины, за все, за то, что верили в нас, и мы стали одной командой!", - завершила пост Татьяна Стукалова. Фото: Instagram @stukalova_official

Юрист Татьяна Стукалова защищала в суде Александра и Кирилла Кокориных, которые, вместе с Павлом Мамаевом и Александром Протасовицким получили полтора года колонии за драку.

17 сентября 2019 года, по условно-досрочному освобождению, футболисты вышли из тюрьмы. Во вторник, 19 ноября, представлявшая защиту братьев Кокориных адвокат Татьяна Стукалова поделилась в своем официальном instagram-аккаунте фотоснимком с подарком от братьев.

Кокорины отправили юристу футбольный мяч с автографами и подписью «Стукаловым, спасибо за все!». В ответ Татьяна тепло поблагодарила братьев, сказав, что за время процесса они стали близкими и родными людьми. Она также пожелала спортсменам успехов на футбольном поприще.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Зенита» намерен продлить контракт с Кокориным.