Соколова хотят направить на психиатрическую экспертизу в Центре Сербского

Соколова хотят направить на психиатрическую экспертизу в Центре Сербского
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, может пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского в Москве.

Экспертам-психиатрам предстоит сделать выводы о вменяемости историка и его возможном нахождении в состоянии аффекта в момент преступления, сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело Олега Соколова, по данным источника, передано в производство центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Как рассказал адвокат историка Александр Почуев, защиту об этом в установленном порядке пока не известили.

«Но это вполне ожидаемо, ввиду общественного резонанса и регулярных утечек подробностей, составляющих тайну предварительного расследования», — отметил он.

Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в отношениях. Решением суда историк пробудет под стражей до 8 января 2020 года.

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Соколова хотят направить на психиатрическую экспертизу в Центре Сербского