Стали известны инструкции лжегазовщиков, по которым они обманывают петербуржцев

Стали известны инструкции лжегазовщиков, по которым они обманывают петербуржцев
Несмотря на многочисленные предупреждения, жертвами мошенников по-прежнему становится колоссальное количество пенсионеров. Полиция разыскивают злоумышленников. Фото: pixabay.com

Фотографии инструкции для мошенников, обманывающих пожилых людей, появились в Интернете. Памятка продумана максимально подробно.

В среду, 20 ноября, на развлекательном интернет-портале «Пикабу» опубликовали фотографии с инструкциями для лжегазовщиков, которые обманным путем обворовывали доверчивых пенсионеров. В документе описан сценарий происходящего с мельчайшими подробностями. Текст детализирован вплоть до жестов.

Мошенники, пишет Neva.Today, рассказывают пожилым людям о возможности якобы льготной установки газового оборудования. Затем, по сценарию, они сообщают, что льготы с минуты на минуту перестанут действовать и обзванивают «коллег» и «начальство», чтобы «выбить» старикам установку оборудования. За неизвестные действия мошенники берут 5 тысяч рублей.

Так, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две пенсионерки лишились 350 тысяч рублей после визита таких «газовиков».

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Стали известны инструкции лжегазовщиков, по которым они обманывают петербуржцев
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