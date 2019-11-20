Житель Выборга стал жертвой нападения лысого агрессивного мужчины

Житель Выборга стал жертвой нападения лысого агрессивного мужчины
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Google View

В городе Выборг Ленинградской области прохожий получил удар ножом под лопатку. Неизвестный напал на мужчину со спины.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября. В правоохранительные органы обратились с заявлением, что, неподалеку от дома №5, расположенного на проспекте Ленина, было совершено нападение. Одетый в спортивный костюм лысый мужчина подкрался к прохожему сзади и всадил нож под лопатку, пишет портал 47news.

Злоумышленник скрылся с места преступления. О состоянии пострадавшего информации пока нет. Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медикам не удалось спасти женщину, попавшую в дорожно-транспортное происшествие в Сосновом Бору. 53-летняя женщина попала под колеса, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

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Житель Выборга стал жертвой нападения лысого агрессивного мужчины
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