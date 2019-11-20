Спасатели окружили Мариинский театр из-за ложного вызова

В Главном управлении МЧС России по Петербургу объяснили скопление автомобилей экстренных служб у Второй сцены Мариинского театра на набережной Крюкова канала.

Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе спасательного ведомства, ложный вызов поступил по номеру «112» днем 20 ноября.

«Все силовики туда приехали», — добавили в МЧС.

Мариинский-2 окружили бригады скорой помощи, ДПС, полиция, реанимация и пожарные. Однако ничего опасного, как оказалось, не произошло.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Личность звонившего неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за анонимных сообщений о бомбе эвакуировали студентов и преподавателей трех вузов. Письма пришли на электронные почты учебных заведений с французского IP-адреса. Здания вузов осмотрели, однако ничего опасного найдено не было.